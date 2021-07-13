Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Yapılması Planlanan Osmaniye Hasanbeyli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi Arazisinde İncelemelerde Bulundu

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılması planlanan Osmaniye Hasanbeyli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılması planlanan Osmaniye Hasanbeyli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'dan bilgi aldı. İl Müdürü Coşkun, Projenin madde bağımlısı kadınlara yönelik olacağını ifade ederek, "Proje ile AMATEM'deki tedavinin devamında uyuşturucu madde kullanımını bırakma sürecine giren 16-25 yaş aralığındaki madde bağımlısı kadın bireyleri, geliştirilen Destek Programı sayesinde bağımlı olduğu uyuşturucu maddeden uzak durmasını sağlayarak sosyal hayata hazırlamak ve topluma kazandırmak hedeflenmektedir. Destek Programı kapsamında bireysel terapiler, grup terapileri, bireysel eğitimler, aile eğitimleri, meslek edindirmeye yönelik eğitimler, konferanslar, atölye çalışmaları, motivasyon etkinlikleri ve terapi bahçelerinin iyileştirici etkisinden yaralanarak madde bağımlısı bireyin kişisel ve sosyal yönden gelişimi sağlanacaktır. Ayrıca madde bağımlısı bireyin mesleki eğitimlerle girişimcilik kültürünü geliştirmek, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile öncelikli istihdam kapsamında istihdam edilmeleri yolu ile Osmaniye'nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak temel gayelerimizdendir. Türkiye'de büyük bir açıklığı kapatacak olan projemiz kadın bireylere hitap etme yönüyle özel bir projedir. "dedi.

Vali Yılmaz, "Bu proje Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir proje. "

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yaptığı incelemelerin ardından, bağımlılık ile mücadelenin, gençlerimizin, çocuklarımızın ve insanlığın korunması anlamında çok büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bu proje Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Proje tamamlandığında madde bağımlısı kadınların, geliştirilen destek programları sayesinde, bağımlı olduğu uyuşturucu maddeden uzak durmasını sağlayarak sosyal hayata hazırlanması için çalışmalar yapılacak. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezimizde başta Osmaniye olmak üzere ülkemizin her yanından madde bağımlısı kadınlara yardımcı olacağız. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. " dedi. Vali Yılmaz projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre