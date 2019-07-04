Vali Demirtaş, spor salonlarında incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Atatürk Yüzme Havuzu, Asım Savaş Spor Salonu, Nihat Geven Spor Salonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan bin kişi kapasiteli yurt inşaatı ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü bitişiğinde temeli yeni atılan bin kişilik yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Seyhan Kaymakam vekili Mustafa Yavuz'un da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile şube müdürlerinden, yüzme havuzu ile spor salonlarında gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, spor yatırımlarının spor olgusunun gelişmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve gençlerin en iyi şartlarda spor yapabilmeleri için gerekli tüm çalışmaların en titiz bir şekilde yapılması talimatı verdi.

Adana Valiliği olarak spor aktivitelerinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesine ve sportif başarıların artarak sürmesine büyük bir önem verdiklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, "Sporun birçok branşında profesyonel ve amatör sporcularımıza, öğrencilerimize, gençlerimize ve misafir takımlarımızın oyuncularına hizmet veren spor salonlarımızın daima bakımlı olması, eksikliklerin ivedi şekilde giderilmesi önemli. İlgili kurumlarımızın yetkililerinin bu konuda gerekli hassasiyeti bundan önce olduğu gibi bundan sonra da göstereceklerine inanıyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, Atatürk Yüzme Havuzu ile Asım Savaş ve Nihat Geven Spor Salonlarındaki incelemelerini, sporcuların ve spor kulüplerinin daima yanlarında olduklarını vurgulaması ve tüm gençleri spor yapmaya davet etmesiyle sonlandırdı.

Vali Mahmut Demirtaş daha sonra yurt inşaatlarının geldiği aşamayı inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, yüzde 15'i tamamlanan bin kişilik yurt binası ile temeli yeni atılan bin kişilik diğer yurt binası inşaatının sözleşmede öngörülen sürede tamamlanması için gerekli duyarlılığın gösterilmesini istedi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın toplam iki bin kişilik yurt binası inşaatlarını inceleme ziyaretleri, yurtların tüm öğrencilere şimdiden hayırlı olmasını dileyip başarı temennisinde bulunmasıyla son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA