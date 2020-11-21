Vali Cüneyt Epcim, yöneticilerle bir araya geldi
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Vali Cüneyt Epcim, yöneticilerle bir araya geldi

21.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:55
Vali Cüneyt Epcim, yöneticilerle bir araya geldi

Vali Cüneyt Epcim, Öğretmen Evi'nde kent yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, Öğretmen Evi'nde kent yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bir araya geldi.

Eğitim, sağlık, spor, güvenlik ve alt yapı yatırımlarının geniş çerçevede ele alındığı toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Pandemi süreci nedeniyle zor günler geçirmesine rağmen Bayburt'u 2. ligde başarıyla temsil eden Bayburtspor'un da masaya yatırıldığı görüşmelerde iş insanı Şemsettin Çalışkan'ın yeni başkan olması noktasında ittifak sağlandığı belirtildi. Toplantı sonrasında yeni başkanın kısa sürede çalışmalara başlayacağı bildirilerek, yönetim kurulunun hafta içerisinde şekilleneceği bildirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Necip Erel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap, İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ümit Demir katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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