Vali Cüneyt Epcim, Gençosman Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu
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Vali Cüneyt Epcim, Gençosman Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Cüneyt Epcim, Gençosman Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu
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Vali Cüneyt Epcim, tribün inşaatı devam eden Gençosman Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, tribün inşaatı devam eden Gençosman Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumuna ilişkin bilgi aldı. Bir kısımda tamamlanan kaba inşaatın, ek kısımlarla birlikte Eylül ayına kadar hazır hale getirilmesini isteyen Vali Epcim, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vali Epcim, çalışmalar kapsamında sahada ki belirli bölümlerin de yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek ilgililerden bu yönde gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi.

Kaynak: Habermetre

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