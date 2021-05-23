Vali Çuhadar, Adıyaman'daki tarihi alanları inceledi
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Vali Çuhadar, Adıyaman'daki tarihi alanları inceledi

Vali Çuhadar, Adıyaman'daki tarihi alanları inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kaya mezarları ile Güneş Tanrısı Hellias ve Kral Mithridates'in tokalaşma tasvirinin yer aldığı kabartmaları inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kaya mezarları ile Güneş Tanrısı Hellias ve Kral Mithridates'in tokalaşma tasvirinin yer aldığı kabartmaları inceledi.

Vali Çuhadar ile eşi Serinay Çuhadar, Taşgedik Köyü'ndeki Kommagene medeniyeti döneminde büyük bir kayaya oyulmuş Güneş Tanrısı Helios ile Kommagene Kralı Mithridates'in karşılıklı ayakta durmalarını tasvir eden Haydaran Kaya Kabartmalarını inceledi. Vali Mahmut Çuhadar, burada kayalara işlenmiş figürlerle ilgili Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Kentin sahip olduğu tarihi ören yerleriyle adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Çuhadar, "Bugün, tarihi kaynaklara göre kommagene medeniyetine ait olduğu rivayet edilen Taşgedik Köyümüzdeki Haydaran Kaya Kabartmalarını inceledik. Bu kadar önemli tarihi ören yerlerimizin turizme kazandırılması amacıyla Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (İPA) kapsamında, köyümüzde tarihi alanın bulunduğu yere yakın bir noktada ziyaretçi karşılama merkezi yapacağız." dedi.

Daha sonra Vali Çuhadar ile eşi Serinay Çuhadar, köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Çuhadar, Adıyaman'daki tarihi alanları inceledi
Vali Çuhadar, Adıyaman'daki tarihi alanları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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