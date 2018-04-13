Vali Çiftçi'ye Ziyaretler
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Turhan Altıntel ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Turhan Altıntel ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Altıntel, ziyarette, göreve yeniden seçilmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında Çiftçi'ye bilgi verdi.
Borsa olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Altıntel, yeni görev döneminde de güzel hizmetlet yapmayı istediklerini dile getirdi.
Vali Çiftçi'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altıntel'e çalışmalarında başarılar diledi.