Vali Çiçek'ten Başsavcı Çelenk'e ziyaret Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Başsavcı Mustafa Çelenk'e iade-i ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Başsavcı Mustafa Çelenk'e iade-i ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Adliye Sarayına giden Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken'e iade-i ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk ve Adli Yargı Adalet Komisyonu, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köken ile bir süre sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA