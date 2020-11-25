Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti
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Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çağatay, "Sizlerin nezdinde bir nesli yetiştirecek, ülkesine ve ailesine faydalı bir birey olması için emek sarf eden ilimizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar ve başarılarınızın devamını dilerim. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anar, bütün öğretmenlerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, tüm öğretmenler adına Vali Oktay Çağatay'a nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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