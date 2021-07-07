Vali BİLGİN, Karakoç Köyünde Lavanta bahçesini gezdi…
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Vali BİLGİN, Karakoç Köyünde Lavanta bahçesini gezdi…

Vali BİLGİN, Karakoç Köyünde Lavanta bahçesini gezdi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Karakoç Köyünde Lavanta bahçesini gezdi.

Vali BİLGİN, Karakoç Köyünde Lavanta bahçesini gezdi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 06 Temmuz 2021 Salı günü Karakoç köyündeki Mor Vadi Lavanta Bahçesi ve Distilasyon Merkezini gezdi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, geçtiğimiz günlerde birincisini gerçekleştirdiğimiz Lavanta günleri ile ilimizin tarımına, agro turizmine, tanıtımına, istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan tarlaların mor kraliçesi Lavantaların ilimizdeki üreticilerinden biri olan Doç. Dr. Burhan COŞKUN' un Karakoç köyündeki Mor Vadi Lavanta Bahçesi ve Distilasyon Merkezini gezerek, Lavanta bahçesinde devam eden hasat çalışmaları ile hasat sonrası üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, tüm üreticilerimize bol, bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Kaynak: Habermetre

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