Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

Yurt genelinde yürütülen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında, Vali Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Eskişehir'de de emniyet kemeri denetimi yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Yurt genelinde yürütülen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında, Vali Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Eskişehir'de de emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğinin artırılması amaçlanarak yurt genelinde başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Eskişehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetim Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Denetim kapsamında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara Vali Erol Ayyıldız tarafından emniyet kemerinin önemi hakkında hatırlatmalar yapılırken çocuklara hediyeler verildi.

"Vatandaşlarımızın idrak ettiğini görmek bizi sevindirdi"

Özellikle denetimde durdurulan araçlarda emniyet kemerinin çoğunlukla kullanılmasından memnuniyetini dile getiren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir genelinde farkındalığın yüksek olduğunu belirtti. Yurt genelinde yapılan uygulamalarla farkındalığın iyice arttırılmasının hedeflendiğini belirten Vali Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet kemeri takmanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, dolayısı ile kazalarda veya araç kullanırken başımıza gelebilecek olumsuzluklarda ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymak ve bu farkındalığı vatandaşımızın nezdinde dikkat çekmek için uygulama yaptık. Türkiye genelinde saat 15.30'da bu farkındalık çalışması yapılmakta. Biz de bir örneğini Eskişehir'de yaptık. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz, Eskişehirli vatandaşlarımızın ve Eskişehir'den geçerek yolculuk yapan vatandaşlarımızın bunun farkında olduğu. Bu bizi ziyadesi ile memnun etti. Bu anlamda sevdiklerimizle birlikte olmamızı sağlayan emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımızın idrak ettiğini görmek bizi sevindirdi." - ESKİŞEHİR

Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

Vali Ayyıldız'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: 'Ağacın altına radar konulmaz ki!'

Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: "Ağacın altına radar konulmaz ki!"

 Son dakika haberleri... İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri... İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada

 Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada

Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title