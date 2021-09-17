VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ŞEHRİ NUH ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Şehri Nuh Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.

Kutlama programına Vali Pehlivan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, İl Emniyet Müdür V. İbrahim Çıldır, İl Jandarma Komutan V. Albay Kürşat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, MHP İl Başkanı Halil Tatar, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler iştirak etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, öğrencilerin sergilediği çocuk korosu, oratoryo gösterileri ve okunan şiirlerle devam etti.

Programda konuşma yapan Vali Pehlivan, "Öncelikle İlköğretim Haftamızın kutlu olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta 2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonunun 3. haftası. 3 hafta önce okulöncesi ve 1. sınıflarda eğitimler başlamıştı. Geçen hafta diğer sınıflarda eğitimler başladı ve bu hafta da İlköğretim Haftası olması hasebiyle bu etkinliklerimizi bütün okullarımızda gerçekleştiriyoruz. İlköğretim, ilk adım, ilk başlangıçtır. Temel teşkil eden, eğitimin en önemli aşamalarından biridir. Atatürk'ün ifadesi ile 'İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır. ' Nasıl ki bir binanın temeli sağlam atılırsa üst katlar da aynı sağlamlıkta olur, eğitim konusu da böyledir. İlk adımı sağlıklı atar, temeli sağlam kurarsak devamı da aynı kalitede, aynı güzellikte ve iyilikte olacaktır. Bu konuda en büyük güven kaynağımız, güç kaynağımız öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin gayreti, anne babasından teslim aldıkları öğrencilerini tanıyıp onlara sevgiyle, şefkatle, özveriyle yaklaşıp bildiklerini, tecrübelerini onlara aktarıp hayata hazırlamaları, toplumumuzun geleceği, ülkemizin geleceği için hayati öneme haizdir. "dedi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonunda 3. Hafta geride kalırken İlimiz genelinde okullarda koronavirüs konusunda büyük bir sıkıntı yaşanmadığını, Pandemi nedeniyle öğrencilerin okullardan zorunlu bir şekilde uzak kaldıklarını ifade eden Vali Pehlivan, "İnşallah bundan sonra müşterek gayretle bir daha okulları kapatmak zorunda kalmayacağız. " dedi. Aşılanma konusunda büyük aşama kaydedildiğini belirterek koronavirüsle mücadelede önemi büyük olan maske, mesafe, temizlik kurallarına uydukları için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Son atamalarda 2 bin kadroyla en çok öğretmen ataması yapılan illerden biri olduğumuzu belirten Vali Pehlivan, "İl olarak güçlü, genç, dinamik bir öğretmen kadromuz var. Yeni gelen öğretmenlerimizle ekibimiz daha da güçlendi. İlimizin her köşesinde öğretmenlerimizin azami gayreti ile inanıyorum ki eğitim öğretim çıtamız çok daha yukarılara çıkacaktır. " dedi.

"Aşılama ile birlikte inşallah çok daha sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim hizmetlerini vereceğiz. " diyen Vali Pehlivan,

"Bütün gayretimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği içindir. Ülke genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın çok kapsamlı, çok önemli projeleri, uygulamaları var. Eğitim öğretim sezonunun ilk hafta açılışını Sayın Milli Eğitim Bakanımızın teşrifleriyle Şırnak İlimizde gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın vermiş olduğu müjdelerle birçok yeni yatırımın İlimize kazandırıldı. Eğitim altyapımız her geçen gün daha da gelişiyor. " dedi.

Şehri Nuh Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Pehlivan'ın ödüllerini takdim etmesiyle program sona erdi.

Programın ardından Şehri Nuh Ortaokulunda sınıfları gezen Vali Pehlivan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Daha sonra Öğretmenler Odasına geçen Vali Pehlivan, öğretmenler ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla başlatılan eğitim seferberliğinden bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Yeni eğitim öğretim sezonunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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