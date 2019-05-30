Vali Ali Fuat Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile birlikte, Baykan ilçesine bağlı Atabağı Beldesini ziyaret etti. Beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atik, yeni seçilen Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Belediye ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atik, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Vali Atik, Atabağı beldesi ve Bölüktepe köyü arasındaki 5 kilometrelik yolun yatırım programına alınacağını, İl Özel İdare kaynakları ve KÖYDES programı kapsamında yolun ıslah edileceğini belitti. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Vali Atik, Hedeflerinin huzur ve güven iklimi içinde vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı İftar programı, yapılan duanın ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA