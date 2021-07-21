Vali Ali Çelik, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı'nın birinci gününde görev başındaki kamu personeli ve kolluk güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı'nın birinci gününde görev başındaki kamu personeli ve kolluk güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle Jandarma Merkez Komutanlığı, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkez Amirliği, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Tavşanlı PTS noktası ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, görev başındaki personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Vali Çelik, sağlık durumları hakkında bilgiler alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"VATANDAŞIMIZIN HUZURU VE GÜVENİ İÇİN GÖREV BAŞINDALAR"

Vali Ali Çelik, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için başta kolluk güçleri olmak üzere kamu personelinin büyük bir kısmının görev başında olduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Çelik, "İçişleri Bakanlığımızca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilimizde acil çağrı merkezlerimiz faaliyete geçirildi. Vatandaşımız, acil çağrı numaralarına 112'den ulaşıyor. Güvenlik ve asayişle ilgili durumda kolluk güçlerimize, sağlık konularında hastaneye yönlendiriliyor. Temennimiz bayram sürecinde sıkıntı yaşanmaması" dedi.

"YASAK BÖLGELERDE ATEŞ YAKMAYIN"

Kurban Bayramı sebebiyle mesire ve piknik alanlarına ilginin arttığını belirterek vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Vali Çelik, "Hava sıcaklıkları çok yüksek. Ateş yakılmasının yasak olduğu bölgelerde, özellikle orman içlerinde ateş yakmayalım, izmarit atmayalım. Oluşabilecek bir yangın riski çok büyük sıkıntılara sebebiyet verir" diye konuştu.

Koronavirüs salgının henüz sona ermediğini belirten Vali Çelik, bayramlaşmalarda maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine dikkat edilmesini istedi.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAYRAMDA DA DEVAM EDİYOR"

Bayram sürecinde koronavirüs aşılama çalışmalarının polikliniklerde devam edeceğine dikkat çeken Vali Çelik, "Salgınla mücadelede en önemli gücümüz aşı. Aşı hususunda tereddüte mahal verecek bir husus yok. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın söylentilere, manipülasyonlara kulak asmadan aşı olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Vali Çelik'e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre