Vali Aktaş, mahalle muhtarlarını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale merkez ilçe mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale merkez ilçe mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

İlk olarak Barbaros Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Mahalle Muhtarı Şaban Şahin ile bir araya gelerek sohbet etti. Barbaros mahalle Muhtarı Şaban Şahin'in talep ve sorunlarını dinleyen Vali İlhami Aktaş, çalışmalarında başarılar dinledi.

Vali İlhami AKTAŞ, Barbaros Mahalle Muhtarlığından sonra sırasıyla; Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Cahit Sevim, Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Hulisi Evren Kızoğlu, Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Özkan Vural ve Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Leyla Enli Gürel'i ziyaret etti.

Muhtarlarla bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, muhtarlardan mahallenin genel durumu, yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların vatandaşlara hizmet noktasında üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çeken Vali İlhami Aktaş, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı