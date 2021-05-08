Vali Akın, özverili çalışan trafik görevlilerini ödüllendirdi
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Vali Akın, özverili çalışan trafik görevlilerini ödüllendirdi

Vali Akın, özverili çalışan trafik görevlilerini ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, özverili çalışma sergileyen trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, özverili çalışma sergileyen trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Haftası Etkinliği Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Vali İbrahim Akın, yaya geçitlerinde sürücülere trafik konusunda bilgilendirici materyaller dağıttı.

Valilik makamında Trafik Haftası kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleriyle bir araya gelen Vali Akın, yaya geçitlerinde sürücülere trafik konusunda bilgilendirici materyaller dağıtıldığını anımsattı.

Türkiye'de trafik kazalarını azaltarak meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akın, "Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak, hız limitlerine uymak, belirlenmiş alanlarda yayalara öncelik verilmesi gibi önemli konularda çalışmalar yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın çalışmalarında başarı gösteren emniyet ve jandarma trafik görevlilerine başarı belgesini takdim etti.

Programda İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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