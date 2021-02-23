Valheim'den yeni bir rekor daha! Dota 2'yi geride bıraktı!

2 Şubat'ta Steam'de erkenden kullanıcılara sunulan ona rağmen 3 milyon alınma ile bi ilke daha imza atan Valheim kullanıcılardan son derece olumlu geri dönüşler alarak oynayıcılarını mutlu etti. Valheim ilk günden rekorları kırmaya başlamışken yeni bir rekor daha kırıldı!

Oyun, kullanıcı sayısını daha bir ay olmadan 500 bine yükseltti ve rakibi Dota 2'yi gerisinde bıraktı. Böylelikle Valheim'in tek rakibi 1 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncusu sayısı bulunan CS: GO oldu ve bu iki rakibin arasındaki çekişme böylelikle daha da artmış oldu.

VALHEIM'DEN YENİ BİR REKOR DAHA!

Valheim büyük bir atak gerçekleştirerek 3 milyon tık ile yeni bir rekora imza attı ve Dota 2'yi saf dışı bırakmayı başardı. Valheim eş zamanlı oyuncu sayısıyla Dota 2'yi geride bıraktı.

GamesRadar'ın haberindeki bilgilere göre erken sunumda olan hayatta tutunma oyunu Valheim, anlık oyuncu sayısını 500 binin üstüne atarak yeni bir rekora daha imza attı. Valheim'in gerçekleştirdiği bu yeni başarı onları Steam'de en çok eş zamanlı oyuncu kitlesine sahip ikinci oyun konumuna eriştirdi. Daha erken sunumda olmasına rağmen 3 milyonluk bir başarı öyküsünü gerçekleştiren oyunun, şuana kadarki elde ettiği başarı istatistiklerine bakılırsa1,1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu elinde bulunduran CS:GO'yu da geçmesi düşünülüyor.

Valheim'in tasarlayıcıları ise Iron Gate Studios olduğunu belirtelim. Iron Gate Studios 5 kişilik bir grup tarafından oyun dünyasına atıldı ve gruptan söylenenlere göre böyle bir başarı onlar tarafından bile düşünülmüyordu. Bunun yanı sıra şirket, oyunun sattığı rakamlardan çok memnun.