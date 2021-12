Valheim'a zırhlarınızı asabileceğiniz bir stand eklenecek

Iron Gate Studios, hızlı bir gif ile oyuna yeni eklemeler yapıyor. Bir sonraki büyük Mistlands güncellemesi hala geliştirilme aşamasında olmasına ve gelecek yıl çıkış yapmasına rağmen, daha küçük yamalar ve güncellemeler bu arada kullanıma sunuluyor.

Iron Gate, zırh standının ne zaman geleceğini belirtmedi, ancak geliştiricilerinden birinin "Senin için küçük bir şey üzerinde çalışıyorum, bu yıl Noel Baba'nın güzel listesinde olduğundan emin ol! Son değil ama umarım şimdiye kadar beğenirsiniz!" diyerek yeni yıl öncesi bir güncelleme geleceğini netleştirmiş oldular.

Devam eden çalışmalara dayanarak, Valheim'ın zırh standları bir dizi zırhı, bir silahı ve bir kalkanı tutabilecek gibi görünüyor. Ekipmanınızı göstermek veya daha az değerli depolama sandığı alanı kaplamak için saklamak için güzel bir yol sağlar.

Been working on a little something for you, just make sure your on Santa's nice list this year! Not final but hope you like it so far! @Valheimgame #screenshotsaturday #valheim pic.twitter.com/ZalRCKInCY