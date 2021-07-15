Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler, konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler, konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler, konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ile ilgili bilgiler haberimizde...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu hangi ülke yapımı bir filmdir?

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi bugün 15 Temmuz Perşembe günü akşam saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NE?

Valerian (DeHaan) ve Laureline (Cara Delevingne) evrendeki insanlara ait bölgelerde düzeni sağlamak üzere görevli iki özel harekât askeridir. Valerian açılamasa da partneri Laureline'e karşı bir iş arkadaşlığından daha fazlasını hissetmektedir. Ancak kadınlarla olan geçmişi ve geleneksele bağlılığı onu sürekli geri adım atmaya zorlamaktadır. Kumandanlarından (Clive Owen) aldıkları bir emirle Alpha adındaki bir şehre ulaşırlar. Burada evrenin her bir köşesinden binlerce farklı ırk bir arada yaşamaktadır. 17 milyonluk nüfusun çoğunluğu barış içinde yaşarken bazıları da insan ırkını büyük bir tehlikeye sokmak için planlar yapmaktadır. Gezegendeki görevleri esnasında Valerian ve Laureline'in keşfettiği gerçek bu olur.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI KİMLER?

Dane DeHaan - Valerian

Cara Delevingne - Laureline

Clive Owen - Arün Filitt

Rihanna - Bubble

Ethan Hawke - Jolly the Pimp

Herbie Hancock

Kris Wu - Kaptan Neza

Rutger Hauer

John Goodman

Elizabeth Debicki - Haban Limaï'nin sesi

Sam Spruell - General Okto Bar

Alain Chabat - Korsan Bob

Mathieu Kassovitz

Jonas Bloquet

Sand Van Roy

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Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler, konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
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