Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları ve özeti!
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VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NEDİR?
Valerian (DeHaan) ve Laureline ( Cara Delevingne ) evrendeki insanlara ait bölgelerde düzeni sağlamak üzere görevli iki özel harekât askeridir. Valerian açılamasa da partneri Laureline'e karşı bir iş arkadaşlığından daha fazlasını hissetmektedir. Ancak kadınlarla olan geçmişi ve geleneksele bağlılığı onu sürekli geri adım atmaya zorlamaktadır. Kumandanlarından ( Clive Owen ) aldıkları bir emirle Alpha adındaki bir şehre ulaşırlar. Burada evrenin her bir köşesinden binlerce farklı ırk bir arada yaşamaktadır. 17 milyonluk nüfusun çoğunluğu barış içinde yaşarken bazıları da insan ırkını büyük bir tehlikeye sokmak için planlar yapmaktadır. Gezegendeki görevleri esnasında Valerian ve Laureline'in keşfettiği gerçek bu olur.
VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KADROSU VE OYUNCULARI
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yönetmeni: Luc Besson
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Oyuncuları: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Aymeline Valade, Ethan Hawke, Clive Owen
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Türü: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yapım Yılı: 2017 (137 dk)
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Senaryo: Luc Besson, Pierre Christin
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yapım Ülkesi: Fransa
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Orijinal Adı: Valerian And The City Of A Thousand Planets
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Maliyeti: 197 Milyon Dolar