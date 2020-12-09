Vakaya giden ambulans çamura düştü
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Vakaya giden ambulans çamura düştü

09.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:16

Vakaya giden ambulans çamura düştü Bodrum'da vakaya giden ambulans, altyapı için kazılıp kapatılan yolda çamura saplandı.

Vakaya giden ambulans çamura düştü

MUĞLA - Bodrum'da vakaya giden ambulans, altyapı için kazılıp kapatılan yolda çamura saplandı. Devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ambulans, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Akyarlar Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ambulansı, Şükrü Çürük Sokak'ta altyapı çalışması için kazılan ve üstünkörü kapatıldığı iddia edilen noktada çamura saplandı. Devrilme tehlikesiyle de karşı karşıya kalan ambulans, saplandığı yerden çıkarılamayınca bölgeye kepçe getirildi.

Kepçe yardımıyla ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Mahalle sakinleri ise altyapı çalışmalarının uzaması nedeniyle aylardır tarla gibi yollardan evlerine ulaşmak zorunda kaldıklarını dile getirerek "Altyapı için kazılan yollar üstünkörü kapatıldığı için, aylardır tarla gibi yollardan evimize ulaşma çabası içerisinde idik" dedi.

Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü
Vakaya giden ambulans çamura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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