Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı
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Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı

20.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:55
Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, vakaların arttığı kentin en işlek caddesinde 'Samsun'a mavi yakışır' pankartı açtı, megafonla da vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, vakaların arttığı kentin en işlek caddesinde 'Samsun'a mavi yakışır' pankartı açtı, megafonla da vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısında zirve yapan Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Mecidiye Caddesi'nde bir araya geldi. Beyaz önlük giyen öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Açılan pankartlarda ise, 'Kırmızıya Savaş Açtık', 'Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz', 'Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu' ifadeleri yer aldı. Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay, megafonla çağrıda bulunarak risk haritasında kente kırmızı rengin yakışmadığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.


Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı
Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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