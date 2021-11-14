Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de artan vakalar il genelindeki esnafı da tedirgin etti. Yeniden kapanma endişesi duyan esnaf, vatandaşlara tedbirli olmaları ve aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, yeni bir kapanmayı ekonomik olarak kimsenin kaldıramayacağını belirttiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım tarihli haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritada, 100 bin kişide en çok vaka artışı yaşanan iller arasında Balıkesir de yer aldı. Normalleşme öncesinde yapılan birçok uygulamayla artışın kontrol altında tutulduğu kentte vakalar yeniden artışa geçti. Kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 360,64'ten yüzde 13,9 artışla 410,79'a yükseldi. Rakamlar vatandaşların yanı sıra esnafı tedirgin etti. Kapanma endişesi yaşayan esnaf da vatandaşlara tedbirler konusunda çağrı yaptı. Vatandaşların büyük bir bölümünün maske kuralına uymadığını belirten iş yeri çalışanı Buse Demiray, bu nedenle vakalarda artış yaşandığını düşündüğünü belirtti.

"Özellikle toplu bulunan mekanlarda daha hassas olmalıyız. Süreç kapanma durumuna gitmeden herkes aşısını olmalı. Sadece sosyal medyadaki paylaşımlarla insanlar aşı karşıtı olmamalı. İnsan hayatıyla oynanmamalı. Her şeyden önce insan sağlığı önemli. Diğer bir konuysa ekonomi. Vaka artışlarıyla yeni bir kapanmayı ekonomik olarak kimsenin kaldırabileceğini düşünmüyorum."