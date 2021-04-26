Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
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Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi

Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Birçok ülke gibi İran da koronavirüs salgınından fazlasıyla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 336'ya ulaştı. Bu gidişat nedeniyle İran'da dört katlı mezarlık inşa edildiği ortaya çıktı.

Korona salgınının derinden etkilendiği ülkelerden biri olan İran'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının ardından mezarlıklar doldu. Durum öyle bir boyuta geldi ki yetkililer başkent Tahran'daki Behişt-i Zehra mezarlığına dört katlı mezarlık inşa etmeye başladı.

"SON 50 YILDIR BÖYLE BİR DURUMA ŞAHİT OLMADIK"

"Zehra Cenneti" anlamına gelen mezarlığa defnedilenlerle birlikteson 24 saatte rekor kırıldı. Mezarlık müdürü "Bir gün içinde 150'si koronavirüs kaynaklı olmak üzere 350 cenaze karşıladık. Son 50 yıldır böylesi bir duruma şahit olmamıştık" diye konuştu.

VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

İran Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 24 bin 92 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, ülkedeki toplam vaka sayısının 2 milyon 336 bine yükseldiğini bildirdi.

SON BİR GÜNDE 453 KİŞİ ÖLDÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari yaptığı açıklamada, 24 saatte 453 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki ölü sayısının toplam 68 bin 336'a ulaştığı bilgisini verdi. Bakanlık Sözcüsü ayrıca durumu kritik olan hasta sayısının 5 bin 38'e yükseldiğini belirttiği açıklamasında şu ana kadar bir milyon 837 kişinin iyileştiğini bildirdi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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