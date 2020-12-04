Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü
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Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü

04.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:22

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın son açıklamasında artan vaka sayısına dikkat çektiği iller arasında Antalya da vardı. Vaka oranının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı, yoğun bakım yatak kapasitesinin ise yüzde 71'e çıktığı Antalya'da, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita kırmızıya döndü.

Merkez ilçelerden Muratpaşa ve Kepez'in ağırlıklı olarak kırmızıya boyandığı haritanın gösterildiği vatandaş ise korku ve endişe duyduğunu dile getirdi.

İnsanların mesafeye dikkat etmediğinden yakınan Kürşat Çevik, "İnsanlar toplu şekilde dolaşıyorlar. Bence bu yüzden arttı. Haritanın kırmızıya dönmesi beni korkuttu, inşallah azalır" dedi.

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü

"HARİTA BENİ KORKUTTU"

Abdulkadir Polatoğlu da kırmızı haritadan dolayı endişelendiğini belirterek, "Bu harita bizi üzdü. Günler, alışverişler devam ederse vaka sayısı düşmez. Vaka sayısı düşmezse insanlar normal hayata biraz geç döner. Maske mesafe ve hijyene uyulması lazım. Laf olsun diye değil içtenlikle yapmalıyız. İhtiyaç dışında evden çıkmıyorum. Harita beni korkuttu" diye konuştu.

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü

Haritanın kırmızılığından dolayı endişelendiğini anlatan Nesrin Rezayi ise insanların bir süre uzaktan uzağa iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü
Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü
Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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