Vaka sayısı en çok düşen illerden Sinop'un sırrı "aşılama"

Vaka sayısı en çok düşen illerden Sinop'un sırrı "aşılama" Sinop nüfusa oranla en çok aşı yapılan 4. il Sinop'ta yaşlı nüfusun yüzde 83'ü aşılandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda Sinop, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok düşen 10 il arasında yer alıyor.

Vaka sayısı en çok düşen illerden Sinop'un sırrı "aşılama"

Sinop nüfusa oranla en çok aşı yapılan 4. il

Sinop'ta yaşlı nüfusun yüzde 83'ü aşılandı

SİNOP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda Sinop, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok düşen 10 il arasında yer alıyor. En yaşlı nüfusa sahip olan Sinop, aşılamada verilen öncelikle birlikte nüfusuna oranla en çok aşı yapılan iller arasında 4. sırada yer alıyor. Kentte yaşlı nüfusun ise yüzde 83'ü aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık korona virüsü vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 10 ili açıkladı. 24-30 Nisan tablosunda yüz binde 213,43 oran ve 462 vaka sayısı bulunan Sinop'un bir önceki haftaya göre yüzde 231,91 oran düşüşle vaka sayılarının en çok azaldığı 9. il olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiklerle Yaşlılar 2020 verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop; bu tabloya, sağlık çalışanlarının özverisi, alınan önlemler ve aşılamadaki hızı sayesinde ulaştı. Kentte sahadaki 54 kişilik filyasyon ekibiyle titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2-3 kişilik gruplardan oluşan ekipler yaşanan vakalarda hızlı müdahale ile yayılımın önüne geçiyor.

8 Mayıs saat 08.41 tarih/saatli verilere göre nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,53 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,86 ile Çanakkale, yüzde 28,02'yle Balıkesir ve yüzde 27,75'le Sinop izledi. Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan derlenen bu verilere göre 216 bin 460 nüfuslu Sinop nüfusuna oranla en çok aşı yapılan 4. il olarak yer alıyor. Sinop'ta bu tarih itibarıyla 60 bin 75 birinci doz, 45 bin 719 ikinci doz olmak üzere toplamda 105 bin 794 doz aşı yapılmış durumda. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentte yaşlı nüfusun yüzde 83'ünün aşılarının yapıldığı da duyurulmuştu.

"Bunun temel sebeplerinde biri aşılamamızın başarısı"

Sinop Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı da yaptığı açıklamayla kentte vaka sayılarında yaşanan değişimi değerlendirdi. Yaşanan düşüşte etkili olan etmenlere değinen Uzman Dr. Yalçın Atlı, "Öncelikle Karadeniz Bölgesi'ndeki geçen haftaya göre rakamların tüm iller bazında bir düşüşü gözlendi. Bu bizi çok sevindiriyor. Bunun temel sebeplerinde biri aşılamamızın başarısı. Daha sonra alınan tedbirler. Vatandaşımızın bu tedbirlere sağ duyulu yaklaşıp, bu tedbirlere uyum sağlaması. İl valiliklerimizin çalışması, gayreti. Paydaş kurumlarımızın Emniyet'imizin Jandarma'mızın ve diğer bu konuyla ilgili Kovid-19 ile ilgili olan kurumlarımızın yapmış olduğu gayret ve başarının neticesinde. Sağlıkçı arkadaşlarımızın, filyasyon ekiplerimizin ve sahadaki tüm çalışanlarımızın gayreti neticesinde toplam bir çıktı olarak görüyorum" dedi.

Aşılamada iyi bir yol kat edildiğini belirten Yalçın Atlı, "Sinop ili olarak aşılamada, aşılama başladığından bugüne kadar gerçekten çok iyi bir seviyede ilerledik. Çünkü ekip olarak çok uyumlu bir ekiple çalışıyoruz. Aşı lojistiği anlamında herhangi bir sıkıntı bugüne kadar yaşamadık. Randevu oluşturma, randevuların alınması konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız gerçekten sağ duyulu, aşı olmaya ilgi gösteriyorlar. Teveccüh gösteriyorlar. Bakanlığımızın sisteme açmış olduğu aşılanması gereken tüm bireylerin, tüm vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde aşılanması arkadaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Filyasyon ekiplerinin de büyük katkısı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Atlı, "Filyasyon ekiplerimizin özellikle çalışmaları sahada hızlı bir şekilde ulaşmaları, pozitif tanı almış vatandaşlarımıza bir an önce karantinaya alınması, bir an önce onların izolasyona alınması tabii ki bu virüsün yayılımına çok çok etkili şeylerdir. Bunu sahadaki 54 kişilik bir filyasyon ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2-3 kişilik gruplardan oluşuyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Onlarında bu başarıda büyük bir katkısı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA