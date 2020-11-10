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Vahide Perçin'den güzel haber: Tehlike yok korkmayın!

10.11.2020 07:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 07:43
Vahide Perçin'den güzel haber: Tehlike yok korkmayın!

Vahide Perçin, Etiler'de eski eşi Altan Gördüm'le görüntülendi.

Vahide Perçin, Etiler'de eski eşi Altan Gördüm'le görüntülendi. Rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir açıklama yaptı: "Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın."

Kaynak: Hürriyet

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