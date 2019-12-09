Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü
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Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

09.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:56
Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde tren istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, 3 arkadaş Mahallesi'ne gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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: Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü
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