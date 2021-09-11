Uzunköprü terminalinin yapımına başlandı

Uzunköprü ilçesinde şehirler arası otobüs terminalinin temel atma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özlem Becan törende yaptığı konuşmada, yeni terminal projesini hayata geçirebilmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Uzunköprü için milat niteliğinde bir gün yaşadıklarını aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Siz değerli ailem Uzunköprü'me verdiğimiz bir sözü daha yerine getirebilmekten dolayı çok mutluyum. Temelini attığımız yeni terminal projesi aslında bizim için projeler bütünün bir parçasıdır. Bu projeler bütünü ise pazaryeri, terminal ve belediyemize ait otelin içinde bulunduğu konum itibarıyla ilçemizin en güzel yerlerinden biri olan elli dönümlük belediyemiz arazisinde hayata geçirmek istediğimiz projelerin toplamıdır.

İlk olarak, Çiftlikköy yolunun yapılacağı bilgisini aldıktan sonra Uzunköprü Belediyesi Köy Terminali'ni inşa ettik. Bu sayede köy minibüslerini belli bir düzen dahilinde yeni yerine taşıdık. Bunu yaparken de tek amacımız Uzunköprü esnafını korumaktı. Böylelikle Meriç civarından ve köylerimizden gelen vatandaşlarımız ilçe merkezinden kopmadan, Uzunköprü'müzde rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlar."

Becan, Pazaryeri ve Hürriyet Meydanı projelerini hayata geçirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve vatandaşlar katıldı.