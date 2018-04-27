Uzunköprü-Halkalı Tren Seferleri Başlayacak

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, Uzunköprü-Halkalı tren seferlerinin başlayacağını bildirdi.

Başkan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Uzunköprülülerin talebinin yerine geldiğini ifade etti.

İlçeye ve bölgeye müjdeli bir haber olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uzunköprü'müzün talebi bizlerin takibi ile TCDD Ulaştırma A.Ş Müdürlüğümüzce mayıs ayının ilk haftasından itibaren Halkalı-Uzunköprü, Uzunköprü-Halkalı tren seferleri programa alınmış olup bölgemize hizmet etmeye başlayacaktır. Uzunköprülülerimiz, bölgemiz insanına yarınlara bugünden daha güzel olacak. Uzunköprü'müze hayırlı uğurlu olsun. Bizim görevimiz, yaşadığımız şehre en iyi şekilde hizmet etmek, ihtiyaçlarını yerine getirip, standartlarını ileri taşımaktır."