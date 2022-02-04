Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı - Haberler
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Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Demirören Haber Ajansı, Resul Oruçoğlu - Güncel
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Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, anıtta zarar meydana geldi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Uzunköprü Adalet Meydanı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, meydanda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi. Polis, heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yakılan heykelin yanına gelen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, heykelin yandığı anlardaki görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim, Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtılır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil" notunu paylaştı.

Anıtta incelemelerde bulunan Becan, provokasyonlara gelmeyeceklerini kaydetti.


Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Güncel

Uzunköprü, Yangın, Adalet, Güncel, Haber

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