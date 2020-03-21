Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.

Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.

Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi korumak amacıyla meydan ve parklardaki bankları kaldırdıklarını belirtti.

Telli Çeşme Meydanı, Atatürk Parkı ve Adalet Meydanı'nda bulunan bankların geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldığını aktaran Becan, şunları kaydetti :

"Vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda hem sosyal medya hesaplarımız, hem de billboard, afiş ve yerel basın üzerinden gerekli uyarıları yapıyoruz. Bu salgının yayılmasını önlemek amacıyla ciddi şekilde önlemler alıyoruz. Ancak halkımızın alacağı bireysel önlemler de en az bizim aldığımız önlemler kadar önemli. Vatandaşlarımız lütfen zorunlu olmayan haller dışında sokağa çıkmasınlar. Evinde kal. Sağlıkla kal Uzunköprüm..."

Kaynak: AA