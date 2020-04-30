Uzunköprü'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Uzunköprü'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Uzunköprü'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
30.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:31

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kaymakamlığın koordinasyonunda, alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kaymakamlığın koordinasyonunda, alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın öncülüğünde, Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak Köyü, Sığırcılı Köyü ve Hasan Pınar Köylerinin, kanalizasyon çalışmaları ve menfez ihtiyaçları, Özel İdare İlker Tekel ve köy muhtarlarının işbirliğinde tamamlandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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