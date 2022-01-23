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Uzungöl buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Haberler | Güncel

Uzungöl buz tuttu Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuklar ve kar yağışı sonrası buz tuttu.

Uzungöl buz tuttu

TRABZON - Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuklar ve kar yağışı sonrası buz tuttu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl, şiddetli soğuklar ve kar yağışı sonrası dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile gölde donma olurken, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz eşsiz manzaralar oluşturan Uzungöl havadan görüntülendi. Pandemi, kar ve soğuk havaya rağmen turizm merkezi Uzungöl ilgi çekmeye devam ederken, kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler donan göl manzaralarının etrafında bol bol fotoğraf çektirdi.

Yolların açık olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler Uzungöl'e gelerek konaklama yaparken, beyaz gelinliğini giyen Uzungöl adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Uzungöl buz tuttu

Uzungöl buz tuttu

Uzungöl buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz Bölgesi, Uzungöl, Turizm, kar, Güncel, Haber

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