Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
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Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı

Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Yakın zamanda final yapan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, uzun bir süredir basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşıyor. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan çift, Osman'ın annesinin baskısıyla evlilik kararı aldı. 25 Haziran'da nişanlanacakları konuşulan çiftin nikah tarihi de belli oldu.

27 yaşındaki Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Maldivler'de ki tatillerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi. İlişkileriyle sosyal medyanın en yakışan çiftleri arasına giren ikilinin çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.

BU SENE NİŞAN, SENEYE DÜĞÜN

Takvim gazetesinin haberine göre; 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, müjdeli haberi şimdilik sadece yakın dostlarıyla paylaştı. Düğünü önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren çiftin eylül 2022 tarihinde nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı

ANNESİ DEVREYE GİRDİ

Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor. Aynı zamanda Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında kalmak için gelen yeni proje tekliflerini de değerlendirmediği öğrenildi

Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
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