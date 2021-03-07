Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı

Kütahya'da jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine uzun kovalamaca sonunda yakalanan otomobil sürücüsünün hırsız olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede hırsızın 8 ayrı evden çaldığı fırın, ütü, süpürge ve televizyon gibi eşyaları kendi evinde kullandığı ortaya çıktı.

Kütahya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nda devriye gezdikleri sırada park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Bunun üzerine otomobile yaklaşan ekipler, araba hareket edince dur ihtarında bulundu. Aracın kaçmaya devam etmesiyle kovalamaca başladı.

ÇALDIKLARI EŞYALARI EVLERİNDE KULLANMIŞLAR

Uzun süreden kovalamacanın ardından yakalanan araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan incelemede, şüphelilerin hırsız oldukları tespit edildi. Şüphelilerin kent merkezindeki 8 farklı evden çaldıkları televizyon, ısıtıcı, battaniye, ütü, yemek takımı, mikrodalga fırın, uydu alıcısı ve elektrikli süpürge gibi eşyaları kendilerinin kullandığı da ortaya çıktı.

9 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Olayın açığa çıkmasının ardından şüphelilerin evinde bulunan eşyalar, sahiplerine teslim edildi. Ekipler sorgu kapsamında bir de yakaladıkları hırsız sürücünün yaralama, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak, hırsızlık ve mala zarar verme gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit etti.