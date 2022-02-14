Uzun İnce Bir Yoldayım türkü sözleri, Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizde en çok bilinen ve dinlenen türkülerden biri Uzun İnce Bir Yoldayım'dır. Bu türkü birçok sanatçı tarafından tekrardan seslendirilmiştir. Bu kadar sevilen ve cover yapılan bu türkü vatandaşlar tarafından oldukça sevilmektedir. Ve internette sözlerini yazarak bulmaya çalışmaktadır. Biz de bu haberimizde Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün sözlerini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar.

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM SÖZLERİ

Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Uykuda dahi yürüyom

Kalmaya sebep arıyom

Gidenleri hep görüyom

Gidiyorum gündüz gece

Kırk dokuz yıl bu yollarda

Ovada dağda çöllerde

Düşmüşem gurbet ellerde

Gidiyorum gündüz gece

Düşünülürse derince

Irak görünür görünce

Yol bir dakka mıkdarınca

Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel işbu hale

Gah ağlaya gahi güle

Yetişmek için menzile

Gidiyorum gündüz gece.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

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