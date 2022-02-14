Uzun İnce Bir Yoldayım türkü sözleri, Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım şarkı sözleri nelerdir?
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Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü Aşık Veysel'in en çok bilinen ve sevilen türkülerinden biridir. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda geçirmiş olduğu bir hastalık nedeniyle gözlerini kaybetmiştir. Ama bu olay yine de onu hayata küstürmemiştir
Ülkemizde en çok bilinen ve dinlenen türkülerden biri Uzun İnce Bir Yoldayım'dır. Bu türkü birçok sanatçı tarafından tekrardan seslendirilmiştir. Bu kadar sevilen ve cover yapılan bu türkü vatandaşlar tarafından oldukça sevilmektedir. Ve internette sözlerini yazarak bulmaya çalışmaktadır. Biz de bu haberimizde Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün sözlerini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar.
UZUN İNCE BİR YOLDAYIM SÖZLERİ
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Uykuda dahi yürüyom
Kalmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece
Kırk dokuz yıl bu yollarda
Ovada dağda çöllerde
Düşmüşem gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece
Düşünülürse derince
Irak görünür görünce
Yol bir dakka mıkdarınca
Gidiyorum gündüz gece
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlaya gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece.