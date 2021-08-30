Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
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Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı

Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'dan hareket eden ve 2023 dakikada Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç burada yöre halkı ile birlikte sabah namazı kıldı.

Ankara'dan hareket eden ve 2023 dakikada Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç burada yöre halkı ile birlikte sabah namazı kıldı. Vatandaşlar uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe'ye çıktı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği gençler sabah namazını yöre halkı ile birlikte Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de kıldı. Yöre halkından alınan bilgilerde Kocatepe'de cemaatle birlikte sabah namazının uzun yıllardır kılınmadığı ve bunun aradan geçen yıllarda bir ilk olduğu belirtildi.

Sabah namazını kılan vatandaşlar ile birlikte Kocatepe'yi görmeye gelen gençler çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan, namazın ardından vatandaşlara İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli bir subay tarafından taarruzun nasıl başladığı ile ilgili bir sunum yapıldı. Vatandaşlara ayrıca çorba ikramında da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe'de cemaatle sabah namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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