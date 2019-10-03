Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

03.10.2019 13:16

Denizli'de bir kişi, bahçesindeki asmadan üzümleri toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi'nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı. Ancak burada dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA