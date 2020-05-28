Üzüm eleme makinesinin çarkına sıkışan çocuk yara almadan kurtuldu
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Üzüm eleme makinesinin çarkına sıkışan çocuk yara almadan kurtuldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Mehmet Konuk (4) oyun oynamak için üzerine çıktığı üzüm eleme makinesinin içine düştü.

Üzüm eleme makinesinin çarkına sıkışan çocuk yara almadan kurtuldu
28.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:15
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Mehmet Konuk (4) oyun oynamak için üzerine çıktığı üzüm eleme makinesinin içine düştü. Kafası ve kolu üzüm haznesi içinde bulunan çarkın dişlilerinin arasına sıkışan çocuk, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay saat 11.00 sıralarında Beşeylül  Mahallesi Elmadağ sokakta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Üzüm eleme makinesinin üzerinde oynayan Mehmet Konuk, dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Kafası ve kolu üzüm haznesi içindeki çarkın dişlisine sıkışan çocuğu gören baba Faik Konuk, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Konuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı makineden çıkarılırken, olaydan yara almadan kurtuldu. Konuk tedbir amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


- Manisa

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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