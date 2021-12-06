Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirt

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantı konuşulmaya devam ediliyor. Güney Afrika'da tespit edilen varyant gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

YENİ BELİRTİ BOĞAZDA KAŞINTI HİSSİ

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan koronavirüs hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı. BBC'nin haberine Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

ANA BELİRTİLER YORGUNLUK VE VÜCUT AĞRILARI

Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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