Uzmanından egzama ve sivilce uyarısı
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Uzmanından egzama ve sivilce uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, el temizliği ve maske kullanımının nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Uzmanından egzama ve sivilce uyarısı
09.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:52

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, el temizliği ve maske kullanımının nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

EGZAMAYA DİKKAT

Derinin dış dünya ile aramızda bariyer sağladığını belirten Doç. Dr. Erdoğan, çok sık el yıkamanın bu bariyeri bozabileceğini çeşitli mikroorganizmaların deriden geçişi kolaylaştırabileceğini söyledi. Erdoğan, "Bunları önlemek için el yıkamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Eller en az 20 saniye boyunca, bilekler, parmak araları ve tırnak altları ihmal edilmeden yıkanmalıdır. Yüzük, bileklik ve saat altlarında sabun ve temizleyici artıkları kalıp egzamaya neden olabileceği için mümkünse pandemi sürecince takı ve saat kullanılmamalıdır. Ellerin iyice durulandığından ve sabun artığı kalmadığından emin olunmalı, sonrasında eller tercihen yumuşak bir kağıt havlu ile kurulanmalıdır. El yıkamada sabun tercihi de önemlidir. Derinin pHsına uygun, renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmelidir. Sıvı sabunlar ve antibakteriyel sabunlar yerine mümkünse eczanelerde satılan derinin pHsına uygun temizleyiciler, bebek şampuanları veya katı beyaz sabunlar kullanılabilir. Suyun sıcaklığı da önemli olan diğer bir konudur. Çok sıcak veya çok soğuk su kullanımı cildimizin kurumasına ve çatlamasına yol açacağı için ılık su kullanılmalıdır. El yıkama imkanı olmayan durumlarda yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanları veya kolonya tercih edilebilir. El dezenfektanı veya kolonya da el yıkamada olduğu gibi 20 saniye boyunca veya kuruyana kadar parmak araları, bilekler dahil olmak üzere tüm ele sürülmelidir. El yıkamadan sonra ise tekrar dezenfektan kullanımı tahrişi arttıracağı için önerilmemektedir."

NEMLENDİRİCİ KULLANIMI EGZAMAYI ÖNLEYEBİLİR

Doç. Dr. Erdoğan, nemlendirici kullanımı tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Ellerin her yıkama ve kurulamadan sonra nemlendirilmesi oldukça önemlidir. Nemlendiricinin de renksiz ve kokusuz olmasına özen gösterilmelidir. Nemlendirici olarak katı vazelin ekonomik bir tercihtir. Gün içinde daha az yağlı krem veya losyon formunda bir nemlendirici kullanılabilir. Gece yatmadan önce ise merhem/pomad formunda yağlı bir nemlendirici sürülüp, pamuklu bir eldiven giyilerek gece boyunca ellerin nemlendirilmesi sağlanabilir. Bu önlemlerin yeterli olmadığı durumda kortizonlu krem kullanımı gerekebilir; bu durumda bir dermatoloji uzmanına danışılmalıdır."

NEMLİ MASKE KULLANIMI SİVİLCE YAPABİLİR

Doç. Dr. Kaya, yaz aylarında gün boyu maske kullanımına da değinerek "Uzun süre maske kullanımına bağlı sivilce (akne) oluşumu görülebilir. Maskeler önerilen sürelerde kullanılmalı, nemlendiğinde mutlaka değiştirilmelidir. Sivilce geçici olup, genellikle akneli ciltler için uygun olan temizleyiciler ve krem şeklindeki tedaviler yeterli olmaktadır." diye konuştu.

Doç. Dr. Kaya, açıklamasını, "bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan sedef, egzama veya kurdeşen hastaları risk grubunda yer almaktadırlar ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri gereklidir. Tedavilerinin devamı veya seyri konusunda hekimleriyle iletişime geçmeleri önerilmektedir." ifadeleri ile sonlandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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