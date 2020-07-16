Uzman çavuşun 13 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayınca Şırnak sokaklara döküldü
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Uzman çavuşun 13 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayınca Şırnak sokaklara döküldü

Şırnak'ta bir uzman çavuşun 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Vatandaşlar bu iddianın ardından sokağa döküldü. Valilik şüphelinin gözaltına alındığı ardında Şırnak Barosu da şahsın tutuklandığını bildirdi.

Uzman çavuşun 13 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayınca Şırnak sokaklara döküldü
16.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:34

Şırnak kent merkezinde akşam saatlerinde bir uzman çavuşun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddia üzerine vatandaşlar sokaklara dökülürken Şırnak Barosu saldırganın tutuklandığını bildirdi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Sosyal medyada, çocuğa yönelik cinsel saldırıya tepki yağarken, vatandaşlar Şırnak merkeze akın etti. Sosyal medyada paylaşılan protesto videolarında birçok vatandaşın kent merkezinde toplandı ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın, hak hukuk adalet" diye slogan attı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan kamu görevlisinin aşırı alkollü olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.07.2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 İhbar hattına gelen çağrıda İlimiz Merkez Yeni Mahallede, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞIRNAK BAROSU: TUTUKLANDI

Şırnak Barosu ise süreci titizlikle takip ettiklerini ve hukuki çerçevede gereken adımların atıldığını bildirdi. Baro, ilerleyen saatlerde sosyal medyadan küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsın tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurdu.

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