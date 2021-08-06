Üzerlerine yıldırım düşen 2 kişi taburcu oldu, 1 kişinin tedavisi sürüyor

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün, sağanak sırasında altına sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Rıza Kuruoğlu (52) ve Ahmet Karasakallı (66), tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün, sağanak sırasında altına sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Rıza Kuruoğlu (52) ve Ahmet Karasakallı (66), tedavilerinin ardından taburcu oldu. Rıza Kuruoğlu'nun eşi Yıldız Kuruoğlu (43) ise hastanede gözlem altında tutuluyor.

Saimbeyli'de dün saat 18.00 sıralarında yüksek noktalarda başlayan çevre kırsal mahallelerde de etkili olan sağanak sırasında Eyüplü Mahallesi'nde oturan Rıza ve Yıldız Kuruoğlu çifti ile komşuları Ahmet Karasakallı, korunmak için yakınlarındaki bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Kuruoğlu çifti ve Karasakallı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.'ARDIÇ AĞACININ ALTINDA BEKLERKEN BİR ANDA OLDU'Yaralılardan Rıza Kuruoğlu ve Ahmet Karasakallı, sabah saatlerinde taburcu edildi. Ölümden döndüklerini söyleyen Kuruoğlu, eşi Yıldız Kuruoğlu'nun kontrol amaçlı olarak gözlem altında tutulduğunu söyledi. Yağmur aniden bastırınca ağaç altına sığındıklarını belirten Kuruoğlu, "Ardıç ağacının altında beklerken bir anda oldu. Çok korktuk. Neyse ki daha kötü sonuçlara yol açmadı" dedi.YILDIRIM YANGIN ÇIKARDI

Bu arada, ilçedeki Aksaağaç Mahallesi'nin dağlık alanlarına düşen yıldırımlar ise orman yangınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş