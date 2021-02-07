Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı
ZONGULDAK'ta, caddede yürüdüğü sırada üzerine iş yeri reklam tabelası düşen işçi Ercan K. ağır yaralandı.
ZONGULDAK'ta, caddede yürüdüğü sırada üzerine iş yeri reklam tabelası düşen işçi Ercan K. ağır yaralandı.
Olay, saat 11: 30 sularında Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi'nin alt yapı çalışması yaptığı caddede çalışan işçilerden Ercan K.'nın üzerine reklam tabelası düştü. Yere yığılan Ercan K.'nın yanına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Ercan K.'ya müdahalede bulundu. Ercan K., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN