Üzerine Çamur Bulaştırıp, Temizleme Bahanesiyle Cebinden Parasını Çaldılar (2)

Üzerine Çamur Bulaştırıp, Temizleme Bahanesiyle Cebinden Parasını Çaldılar (2)

1 TUTUKLAMABolu'da, camide abdest alan G.O.'nun kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet Cengiz Ö. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerine Çamur Bulaştırıp, Temizleme Bahanesiyle Cebinden Parasını Çaldılar (2)

1 TUTUKLAMA

Bolu'da, camide abdest alan G.O.'nun kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet Cengiz Ö. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.U. (56) ve S.Y. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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