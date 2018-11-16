Üzerine Çamur Bulaştırıp, Temizleme Bahanesiyle Cebinden Parasını Çaldılar (2)

1 TUTUKLAMA

Bolu'da, camide abdest alan G.O.'nun kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet Cengiz Ö. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.U. (56) ve S.Y. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.