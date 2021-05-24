Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ferdi D., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Ferdi D.'ye belediyenin güvenlik görevlileri son anda engel oldu.