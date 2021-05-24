Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı
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Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ferdi D., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Ferdi D.'ye belediyenin güvenlik görevlileri son anda engel oldu.

Öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çerkezköy Belediyesi önünde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferdi D., benzin dolu bidonla belediye önüne geldi. Bidondaki benzini üzerine döken Ferdi D.'ye, çakmağı ateşlemek istediği sırada belediye güvenlik görevlisi müdahale etti.

Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Güvenlikçi güçlükle Ferdi D.'yi tutarak etkisiz hale getirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ferdi D., ifadesine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Ferdi D.'nin 2019 yılında da ilçedeki 6 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunduğu ve çatıya çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay tarafından ikna edilerek indirildiği belirtildi.

Belediye binası önünde hareketli dakikalar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

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