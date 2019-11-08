Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan 20 bin lira para herkesi şaşırttı. . Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

08.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:51

ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesinde akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. 'ne getirilen 73 yaşındaki nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

"EV ALDIM, BORCUM VAR"

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.

Kaynak: İHA

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HABER YORUMLARI (3)

  • UCUBE:
    Arkadaş insanlar veriyor, adam da suç yok ki. . . Onlar vermese, bu kadar para nasıl toplanacak, adamlar güzel kapıyı bulmuş sonuçta. Birde kendilerine uzak vede tanımadıkları yerlerde dileniyorlar ki, daha çok acısınlar ve para versinler. Neyse Allah kimseyi böyle duruma düşürmesin. İnsanın yüzü kızarır.
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