Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi

Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hindistan'da yaşayan bir kuyumcu Kotti Srikanth, yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Srikanth'ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül'de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos'ta bitirdiği ifade edildi. Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar'da yetişen bir çiçeği resmediyor. Yüzük, üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındırıyor ve rekorlar kitabına 'En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla' giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı