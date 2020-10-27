Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi
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Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi

27.10.2020 20:02 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:06
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi

Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hindistan'da yaşayan bir kuyumcu Kotti Srikanth, yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Srikanth'ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül'de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos'ta bitirdiği ifade edildi. Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar'da yetişen bir çiçeği resmediyor. Yüzük, üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındırıyor ve rekorlar kitabına 'En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla' giriş yaptı.


Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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