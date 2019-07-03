Uzaydan Gelen Radyo Sinyalleri, Tahmin Edilenden Daha Yaygın

Geçtiğimiz hafta gökbilimciler, gizemli, kısa bir radyo sinyalinin izini sürdü. Bu sinyalden sonra dünyadan birçok ekip, on tane daha radyo sinyalinin izini fark etti.

CNET'te yer alan habere göre, bu sinyallerden en sonuncusunu belirleyen ekip CalTech Owens Valley Radyo Gözlem Evi'nden bir ekipti. Gökbilimciler, "hızlı radyo patlamaları" adı verilen bu şeye neyin sebep olduğunu tam olarak belirleyememiş olsa da dünya dışı yaşam haricinde akla yatkın olan birkaç farklı açıklama bulunuyor. Ancak bu son sinyaller, galaksiler arası radyo yayınlarının bilim insanlarının daha önce düşündüğünden daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, CalTech tarafından tespit edilen radyo patlamalarının kökeni, bizim galaksimizden 8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiye ait ve bu geçtiğimiz hafta tespit edilen radyo patlaması mesafesinin iki katı uzaklığında.

Bu sinyallerin sebebi ister nötron yıldızı aktivitesi olsun isterse potansiyel dünya dışı yaşam olsun, gezegenimizin oluşmasından milyarlarca yıl öncesine ait. Ancak gökbilimciler, bu sinyallerin her zamankinden daha fazla ortaya çıkması sayesinde, en sonunda bir canlı bulabileceklerine inanıyor.

CalTech'te bir gökbilimci olan Vikram Ravi, "Gökbilimciler, hızlı radyo patlamalarını on yıllardır takip ediyor ve en sonunda nerede olduklarını belirleyebiliriz. Bu egzotik objelerin ne olduğunu anlamamız için bir şansımız bulunuyor" dedi.