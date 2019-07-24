Uzayda yürüyen ilk kadın Svetlana Savitskaya kimdir?

Sovyet pilot ve kozmonot Svetlana Savitskaya, 1982''de uzaya giden ikinci kadın unvanını alırken,1984 yılında bir ilke imza atarak uzayda yürüyen ilk kadın oldu. Svetlana Savitskaya kaç yaşında? İşte detaylar…

SVETLANA SAVİTSKAYA KİMDİR?

Svetlana Yevgenyevna Savitskaya 8 Ağustos 1948 tarihinde Moskova''da dünyaya geldi. Sovyet pilot ve kozmonotu olan Savitskaya, 1982 yılına Soyuz T-7 uçuşuna katılarak Valentina Tereşkova''dan 19 yıl sonra uzaya giden ikinci kadın olmayı başardı. Sovyet komutan Yevgeniy Savitskiy''in kızıdır.

SOVYETLER BİRLİĞİ KAHRAMANLIK MADALYASI VERİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri''nin uzay mekiği projesi için kadın uzayadamları yetiştirmeye başlamasıyla Tereşkova''dan sonra uzaya giden ikinci kadının da Sovyet olması için SSCB''nin Savitskaya''yı hızla eğiterek uzaya gönderdiği iddia edilir. Svetlana, Salyut 7 uzay istasyonundaki görevi sırasında 25 Temmuz 1984''te 3 saat 35 dakikalık bir uzay yürüyüşü yaparak uzayda yürüyen ilk kadın oldu. Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası ile iki kez ödillendirildi.

KOMÜNİST PARTİ''DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Aynı zamanda bir test ve spor pilotu olan Savitskaya, 1974''ten itibaren MİG uçaklarıyla 18 uluslararası dünya rekoruna ve üç paraşütle atlama takım rekoruna imza attı. 1970''teki FAI Dünya Aerobatik Şampiyonasında birincilik elde etti. Soyuz T-7''den sonra Ulusal Kadınlar Günü şerefine sadece kadın kozmonotlardan oluşan ikinci bir uçuş daha planlandıysa da bu proje iptal edildi. Savitskaya 1987''de RKK Energiya uzay teknolojisi kurumuna baştasarımcı olarak atandı. Öte yandan, Rusya Duma''sına Rusya Federasyonu Komünist Partisi''nden milletvekili seçildi.